إقلاع رابع طائرة مساعدات إنسانية من روسيا إلى لبنان

أعلنت وزارة الطوارئ في روسيا، اليوم الخميس، إقلاع الطائرة الرابعة التابعة لها، باتجاه بيروت، محملةً بمساعدات إنسانية، وعلى متنها متخصصون في مجال الطب لتقديم المساعدة العاجلة لمتضرري انفجار بيروت.
قالت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان اليوم الخميس، إن طائرة من طراز "إيل-76"، كانت قد عادت من لبنان الليلية الماضية، أقلعت اليوم من جديد محملة بمساعدات إنسانية لتقديم المساعدةللمصابين.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الطوارئ بأنها سترسل إلى بيروت 5 طائرات مع مستشفى متنقل وأطباء ورجال إنقاذ ومختبر للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا.
وأشارت إلى أن جميع المتخصصين مجهزون ببدلات خاصة ومعدات واقية، مراعاة للوضع الوبائي.
وقد زاد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، معاناة
وخلف الانفجار 135 قتيلا على الأقل حتى الآن، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.
وأعلنت السلطات اللبنانية وصول طائرة المساعدات الروسية، يوم الأربعاء، إلى مطار رفيد الحرير الدولي بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث استقبلها وفد دبلوماسي روسي.
وتحمل الطائرة الروسية مساعدات طبية ومستشفى ميداني لمساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الإنفجار الضخم الذي هز بيروت أمس الثلاثاء، وستصل طائرة روسية ثاني مساء يوم الأربعاء.
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