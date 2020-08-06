شركة طيران إماراتية تتكبد خسائر كبيرة جراء فيروس كورونا

أكدت شركة "الاتحاد للطيران" الإماراتية بأبوظبي، اليوم الخميس، تكبدها خسائر مالية كبيرة تصل إلى 758 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 60% بسبب فيروس كورونا.

قالت شركة الطيران في بيان، إنها نقلت 3.5 مليون راكب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي، مقارنة

مع 8.2 مليون في الفترة نفسها قبل عام.وتستأنف "الاتحاد للطيران" بشكل تدريجي رحلاتها الاعتيادية والمنتظمة لنقل الركاب منذ يونيو الماضي بعد أن علقت تلك الرحلات في مارس الماضي.

وأعلنت إمارة عجمان بالإمارات ، يوم الأربعاء، اندلاع النيران في السوق الإيراني بمنطقة الصناعية الجديدة، ومكافحة فرق الدفاع

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المدني تطور الحريق بالمنطقة.

وأشارت إدارة الدفاع المدني، إلى أنه "ورد بلاغ يفيد بوقوع حريق بأحد الأسواق الشعبية بالمنطقة الصناعية بإمارة عجمان، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية والإطفاء والشرطية لموقع الحريق وتبين امتداده وتطوره".

وبينت أنه "حاليا يتم التعامل مع الحريق من قبل جميع المراكز التابعة لإدارة الدفاع المدني بعجمان، وعددها 4".

وشددت، على أنها "ستقوم بطلب الدعم من الإمارات المجاورة، في حال استدعى الأمر لذلك".