مقتل 3 جنود من قوات الأمن العراقي بهجوم لداعش في محافظة صلاح الدين

قتل 3 جنود من قوات الأمن العراقي ، فجر الخميس، خلال هجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على وحدتهم في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.
وذكر مراسلنا أن المعلومات تفيد بتعرض الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، لهجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة منطقة الشيخ محمد غربي سامراء وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود.
وتشن خلايا تابعة لـتنظيم "داعش" بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الأمنية، آخرها أدى إلى مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي.
وأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، اعتقال 9 عناصر من تنظيم (داعش) في محافظتي كركوك وبغداد اعترفوا بالاشتراك بعمليات "إرهابية" ضد القوات الأمنية والمدنيين.
وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن مجموعة من وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية ألقت القبض على 9 إرهابيين مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، موضحة أن 5 منهم بمناطق
متفرقة من محافظة كركوك، و4 منهم في منطقتي الدورة وحي الجامعة بالعاصمة بغداد.
وأشارت إلى أنه من خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات التي سبقت عمليات التحرير.
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