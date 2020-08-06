43 حالة إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم الخميس، تجاوز العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا 40 حالة ، بعد أن سجلت أقل من 40 حالة خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 14499 حالة.
وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن البلاد أبلغت عن 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجل أقل من 40 حالة خلال الأسبوع الماضي.
وكان العدد اليومي لحالات الإصابة يتراوح بين 10 و40 حالة في الفترة من يوم 30 يوليو الماضيإلى 5 أغسطس، غير أنه تخطى مرة أخرى حاجز الـ40 حالة بعد أن سجل 48 حالة في يوم 29 يوليو.
وشكل عدد الحالات للعدوى المحلية 23 حالة من أصل 43 حالة جديدة، متجاوزا عدد الحالات الوافدة من الخارج البالغ 20 حالة.
وأما بالنسبة للعدد اليومي للحالات الوافدة من الخارج فظهرت 6 حالات من أصل 20 حالة وافدة جديدة، من خلال إجراءات الحجر الصحيفي المطارات والموانئ، وجاءت الحالات المتبقية للأشخاص الخاضعين للعزل الذاتي في المنازل أو مرافق العزل بعد دخولهم إلى البلاد، منها 4 حالات في سيئول وحالة واحدة في كل من إقليمي تشيونغ تشيونغ الشمالي والجنوبي وإقليم جولا الجنوبي وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي.
وكانت 12 حالة للمواطنين الكوريين و8 حالات للأجانب من بين الإصابات الوافدة الجديدة.
ومن بين إجمالي الإصابات الجديدة في البلاد، شكلت سيئول وضواحيها 22 حالة، منها 13 حالة في إقليم كيونغ كي و9 حالات في سيئول. وشهدت 9 مدن وأقاليم في جميع أرجاء البلاد إصابات جديدة.
بالمقابل ظل عدد الوفيات جراء كورونا دون تغيير عند 302.
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