فاوتشي يتوقع إنتاج مليار جرعة من لقاح كورونا العام المقبل

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وقال فاوتشي في مقابلة مع وكالة رويترز، إنه مع زيادة الإنتاج قد يصل العدد إلى مليار جرعة بحلول نهاية العام المقبل.
وأضاف فاوتشي أنه لم ير أي ضغط من البيت الأبيض لتسريع عملية إنتاج لقاح قبل الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجرى في 3 نوفمبر المقبل، لتعزيز فرص إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.
وبلغت ثلاثة لقاحات خاضعة للتطوير في الدول الغربية، المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة “موديرنا” الأميركية، وآخر تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع مختبر “أسترا زينيكا”، وثالث لتحالف “بايو ان تيك-بفايزر” الألماني-الأميركي.
وأكد فاوتشي أن تسييس قضية الكمامات والأقنعة أمر يضر بالمعركة ضد وباء كورونا، مشيرا إلى أنه يأمل في السيطرة على الوباء عندما يتوفر اللقاح.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.