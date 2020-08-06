للمرة الأولى..فيسبوك يحذف منشورا لترامب

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وفي سابقة لم تحدث من قبل، حذف موقع “فيسبوك”، الأربعاء، تسجيلا مصورا نشره الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال “محصنون تقريبا” ضد مرض كوفيد-19، وقالت الشركة إن التسجيل ينتهك القواعد التي تتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم فيسبوك “هذا التسجيل يتضمن مزاعم كاذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بالمرض”، وفق ما أوردت “رويترز”.

وأضاف المتحدث أن هذه هي “المرة الأولى” التي تحذف فيها شبكة التواصل الاجتماعي منشورا لترامب بسبب المعلومات الخاطئة المتعلقة بفيروس كورونا.

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ونشرت حملة ترامب الانتخابية تغريدة على حسابها على تويتر، شاركها الرئيس، تحتوي على الفيديو. لكن تويتر أخفت التغريدة لاحقا أيضا لانتهاكها قواعد الشركة المتعلقة بالمعلومات المضللة.

وتقول المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البالغين يشكلون معظم حالات الإصابة المعروفة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا حتى الآن، لكن بعض الأطفال والرضع أصيبوا أيضا بالمرض، ويمكن كذلك أن ينقلوا العدوى لآخرين.

ولم يرد البيت الأبيض أو حملة الرئيس الأميركي على الفور على طلب للتعليق من “رويترز”.