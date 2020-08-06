كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل 116 وفاة و5267 إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الخميس، 116 وفاة و5267 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5159 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة انخفاضا عن حوالي 5400 في اليوم السابق.

ووفقًا لوزارة الصحة الروسية، شهد معدل الوفيات الجديدة في البلاد قفزة من 79 أمس إلى 144 اليوم.

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هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.