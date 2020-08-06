كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تسجل 251 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس، 251 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير.

وكشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أن من بين الـ251 حالة المسجلة 64 حالة في العاصمة طرابلس.

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ووفقًا للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 4475 حالة، منها 3763 حالة نشطة، وحصيلة الوفيات 99 شخصا.

ولفت المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، إلى تسجيل 7 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 640 شخصا.

