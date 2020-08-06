فيراتي يتعرض لكدمة قويّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تعرض لاعب خط وسطه الإيطالي ماركو فيراتي لـ"كدمة قوية" في ربلة ساقه اليمنى، قبل أسبوع من مباراة الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا التي ستجمعه مع أتالانتا الإيطالي.

وقال المدرب الألماني، توماس توخل، خلال مؤتمر صحافي "علينا الآن الانتظار (لمعرفة مدى خطورتها). لا أعلم كثيرا بشأن التشخيص ولكننا قلقون"، وذلك بعد البيان الطبي للفريق الذي أشار إلى أنه "سيتم الإعلان عن "تطور" الإصابة "في الساعات ال72 المقبلة".

إلا أن إذاعة "أر إم سي" وقناة "بي إن سبورتس" القطرية اعتبرتا أن فيراتي "قد ينسحب" من الدور ربع النهائي.

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وردا على سؤال عما إذا كيليان مبابي المصاب بأربطة كاحله سيكون متاحا للمباراة أمام اتالانتا، قال توخل "صراحة، ليست لدي أدنى فكرة"، مشيرا إلى أن فترة الشفاء "قصيرة جدا" بالنسبة للإصابة التي تعرض لها بطل العالم.

وتابع مع ابتسامة مريرة "رأيت كيليان يوميا في مركز التدريبات، يعمل كثيرا مع المعالجين الفزيائيين، قرابة 24 ساعة يوميا".

وأشار بطل فرنسا في بيان إلى أن مبابي "واصل برتوكول التعافي كما هو مخطط له وعاد للتمرين من دون كرة في ملاعب المركز التدريبي".