بظل كورونا: الشاباك تعقب 355 ألف مواطن خلال تموز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 1683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، الأربعاء، كما تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع، فيما تتجه السلطات المسؤولة لتقليص فترة الحجر الصحي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ووفقا لمعيطات الوزارة، فإنه شخصت 405 إصابات جديدة منذ ساعات منتصف الليل حتى صباح اليوم الخميس، فيما أظهرت نتائج فحوصات اكتشاف كورونا التراجع بمعدل الإصابة والعدوى ليقف عند 7.1% بعد أن تجاوز لأسبوعين حاجز الـ8.1%.

وعلى الرغم من التراجع بمعدل العدوى إلا أنه يرقد في مستشفيات البلاد قرابة 800 من مصابي كورونا، فيما يتواصل الارتفاع بالإصابات الخطيرة لتبلغ 347 إصابة، كما تم ربط 105 من المصابين بأجهزة التنفس الاصطناعي، لتتوقف حصيلة الوفيات عند 565 حالة وفاة، بعد أن سجلت 3 وفيات أمس الأربعاء.

إلى ذلك، تتجه اللجنة الوزارية برئاسة الوزير إيلي كوهين، التي تفحص الاستعانة بجهاز الأمن العام "الشاباك" للحد من انتشار كورونا، لتقديم توصية للحكومة بغرض تقليص فترة الحجر الصحي المنزلي والفندقي من 14 إلى 12 يوما.

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وعلى الرغم من ذلك، صادقت اللجنة الوزارية، أمس الأربعاء، على تمديد تعقب الشاباك للهواتف الخليوية لمصابي كورونا لمدة 3 أسابيع أخرى، حيث قدمت اللجنة توصياتها بهذا الشأن إلى الحكومة.

ويستدل من تقدير الموقف الذي قدمته وزارة الصحة إلى اللجنة الوزارية، فإن عدد المرضى الذين طلب من الشاباك تعقبهم ورصد تحركاتهم ومعالجة المعلومات التكنولوجية الخاصة بهم من قبل وزارة الصحة منذ بداية الموجة الثانية من 1 إلى 29 تموز/يوليو وصل إلى 40241.

كما بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق مع مصاب كورونا، وتم تعقبهم 246650 شخصا، بينما تم العثور على 67504 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مريض على أساس تحقيق وبائي.

وأظهرت البيانات أن تم تحديد موقع 12099 شخصا تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا من خلال تعقبهم بأيقونات الشاباك، مقارنة بـ11732 شخصا تم تحديدهم على أساس التحقيق الوبائي.