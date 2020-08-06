الناصرة: اعتقال مشتبه بإطلاق النار وإصابة شابة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (20 عاما) من الناصرة بشبهة إطلاق النار وإصابة شابة (22 عاما)، بجروح وصفت بأنها خطيرة، وفقا لادعاء الشرطة صباح اليوم الخميس.
وأصيبت الشابة في جريمة إطلاق النار التي ارتُكبت في حي بئر الأمير، إذ أطلق جناة مجهولون النار على أحد المنازل، فأصاب عيار نارية الشابة.
وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابة، ونُقلت وهي بحالة خطرة إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة، ثم جرى نقلها إلى مستشفى "رمبام" في حيفا.
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