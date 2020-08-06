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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلة بانفجار لغم حوثي في الساحل الغربي والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أصيبت طفلة في العاشرة من عمرها في الساحل الغربي باليمن، اليوم 6 أغسطس/ آب 2020م، جراء انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الكهنوتية.
وأكدت مصادر محلية أن الطفلة "جميلة أحمد علي عمر- 10 أعوام"، أصيبت بسبب انفجار لغم حوثي شرقي ميناء الحيمة.
وبحسب مصدر طبي، تم نقل الطفلة المصابة إلى أحد مشافي محافظة عدن نظراً لخطورة حالتها، بعد تلقيها الإسعافات الأولية في مشفى الخوخة.
مواطنون من ذات المنطقة التي وقع فيها الانفجار، أكدوا أن كميات من الألغام الحوثية لا تزال مزروعة في المنطقة، وبحاجة إلى نزعها.
يشار إلى أن الفرق الهندسية في القوات المشتركة تجاوبت سريعا مع دعوات المواطنين ونزلت إلى الموقع لبدء نزع أي ألغام يعثر عليها مواطنون وتمشيط المناطق وتأمينها.
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