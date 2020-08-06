- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن قناة أمريكية: قطر ممول رئيسي لمليشيا حزب الله الإرهابية والان مع التفاصيل
الخميس 6 أغسطس 2020
صوره ارشيفيه
أكدت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية في تقرير مطول، أن الدوحة مولت تسليم أسلحة إلى مليشيا حزب الله الإرهابية، معتبرةً أن هذا الأمر يعرض القوات الأمريكية في قطر، والتي يبلغ عددها حوالي 10 آلاف فرد، للخطر.
وتستضيف قاعدة "العديد" العسكرية في قطر مقراً أمامياً للقيادة المركزية الأمريكية وأسراب القوات الجوية الأمريكية.
واخترق مقاول أمني خاص، هو جيسون جي، أعمال شراء الأسلحة في قطر، وقال لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، إن "أحد أفراد الأسرة المالكة" في الدوحة سمح بتسليم عتاد عسكري إلى حزب الله.
ويوثّق ملف قدمه جيسون جي، وتحققت منه شبكة "فوكس نيوز"، الدور الذي لعبه أحد أفراد العائلة المالكة القطرية منذ عام 2017 في مخطط تمويل الإرهاب المترامي الأطراف.
وحزب الله هو مليشيا أنشأها الحرس الثوري الإيراني في لبنان عام 1982. ولا تزال تعتمد هذه الميليشيا على التمويل والدعم الإيرانيين. وذكرت "فوكس نيوز" أن الميليشيا "مسؤولة عن مقتل مئات العسكريين الأمريكيين في العراق ولبنان".
وأشار التقرير إلى أن عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي، سفير قطر لدى بلجيكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سعى إلى دفع 750 ألف يورو لجيسون لإخفاء الملف.
من جهته، قال جيسون الذي يستخدم اسماً مستعاراً لحماية نفسه من الانتقام القطري، إن هدفه هو "وقف قطر تمويل المتطرفين".
يذكر أنه، وفي عام 2017، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن قطر "كانت ممولة للإرهاب على مستوى عالٍ جداً". وبعد ذلك بعام، تراجع ترمب عن هذا الموقف. ويُعزى نجاح الإمارة في إحداث تراجع في السياسة الأميركية تجاهها إلى "جهد مكثف ومكلف من قبل قطر وجماعات الضغط اللوبي"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة أمريكية: قطر ممول رئيسي لمليشيا حزب الله الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.