شبوة.. انهيار منزل طيني على رؤوس ساكنيه بعسيلان

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

واصل العديد من المنازل الطينية في اليمن، انهيارها فوق رؤوس ساكنيها جراء تغلغل مياه الأمطار الغزيرة إلى داخلها.

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ووفق مصادر محلية، نجت أسرة تتكون من ثمانية أشخاص بأعجوبة من الموت، إثر انهيار منزلهم الطيني في محافظة شبوة، شرقي البلاد.

وذكرت المصادر أن منزل المواطن "سالم عبد القادر ربيع" المكون من دورين، في قرية أم عثيم بمديرية عسيلان، بمحافظة شبوة، انهار بشكل كلي فوق رؤوس ساكنيه.

وذكرت المصادر، أن المنزل انهار أثناء تناول جميع أفراد العائلة الثمانية وجبة الإفطار صباح الأربعاء، تعرض بعضهم لإصابات طفيفة دون خسائر بشرية تذكر .

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة خلال الاسبوعين الماضيين بانهيار عشرات المنازل وتشقق جدران مئات أخرى في عدد من المحافظات اليمنية.