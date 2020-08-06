شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليابان: لسنا في حاجة لحالة طوارئ أخرى بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار آبي خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما إلى أن هناك عددا أقل كثيرا من حالات الإصابة الخطيرة والمميتة بالفيروس، مقارنة بالفترة التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ السابقة في أبريل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
وأوضح أن المستشفيات في أنحاء البلاد باتت أفضل تجهيزا لمعالجة المرضى.
وقال: "الهدف هو منع انتشار العدوى قدر الإمكان مع استمرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي .. إنها مهمة صعبة للغاية ، لكننا سنعمل بسرعة وحسب الضرورة لحماية الأرواح وسبل العيش بينما نتجنب وضعا يتطلب حالة طوارئ أخرى".
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