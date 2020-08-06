دون الـ50 مئوية.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة لغاية الاثنين المقبل

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الخميس، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة لغاية الاثنين المقبل.

حالة الطقس اليوم في العراق مع جدول بدرجات الحرارة في عموم المحافظات جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الجمعة في جميع المحافظات Advertisements حالة الطقس في العراق ليومي غد الجمعة وبعد غد السبت حالة الطقس في العراق ليومي الاحد والاثنين المقبلين



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