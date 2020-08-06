المنافذ الحدودية: ضبط وثائق مزورة وجباية خارج الضوابط في منفذ سفوان

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط شخصين داخل الحرم الجمركي بحوزتهما وثائق ومستندات ووصولات للشركة الفاحصة (Tuv) الألمانية بغية إخراجها خارج منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "تمت عملية الضبط استنادا إلى معلومات جهاز الأمن الوطني العراقي/مكتب منفذ سفوان الحدودي لتفادي إتلاف وثائق مزورة ودفاتر وصولات والتغطية بنقلها مع الوثائق الأصلية تعود عائديتها إلى كل منافذ محافظة البصرة(الشلامجة، سفوان،ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي) وإخراجها خارج المنفذ الحدودي، وتستخدم هذه الوثائق لتمرير البضائع بشهادات مطابقة مزورة والقيام بعملية الجباية خارج الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والتهرب من دفع الرسوم مما يسبب ضرراً كبيراً في صلاحية البضائع للاستخدام وكذلك على الأجور المستوفاة والتي من شأنها تعزيز وتعظيم موارد الدولة فضلاً عن حماية المنتج والسوق المحلية من سياسة إغراق السوق بالبضائع غير المطابقة للمواصفات القياسية".



وأضافت أن "المضبوطات التي وضعت تحت اليد جاءت نتيجة المتابعة والتحري والمراقبة وهي عبارة عن دفاتر وصولات للشركة الفاحصة (سند قبض) لعام 2018 (92) دفتر وصولات ولعام 2019 (62) ولعام 2020(4) علماً أن اجور الفحص الفني وفق الضوابط تدفع في بلد المنشأ وليس في المنفذ الحدودي ويتم من خلالها التلاعب بوصف البضاعة وصلاحية تأريخ الإنتاج والتجاوز على الكميات المثبتة في إجازة الاستيراد بإعطاء شهادة إطلاق واحدة بنفس الرقم لأكثر من مادة مستوردة فضلاً بعدم تسليم الوصولات إلى الجهة المستفيدة ووجود هذه الوصولات والوثائق جريمة اقتصادية يحاسب عليها القانون".



وتابعت أنه "تمت إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي من الجهات الضابطة والمكونة من السيد مدير المنفذ الحدودي وضابط مركز شرطة كمرك سفوان وممثل جهاز المخابرات العراقي وضابط قوة حماية المنفذ وممثل شعبة الاستخبارات لغرض عرضها أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".