شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك حرصا من الهيئة على تسهيل متابعة العاملين بها للانتخابات وضمان قيامهم بدورهم على أكمل وجه، مضيفا أن غرفة العمليات بدأت أولى مهامها اليوم بعقد أول اجتماع لها.

وأضاف حسين زين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه سيتم تسخير كافة امكانيات الهيئة لتغطية العملية الانتخابية بمنتهى الشفافية و المصداقية ، مؤكدا أن الغرفة ستكون فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ورصد الأداء ولتسهيل متابعة الإعلاميين وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال أداء عملهم.

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كانت الهيئات الإعلامية الممثلة فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، قد نظمت من قبل ورشة عمل حول انتخابات مجلس الشيوخ، تناولت كل ما يتعلق بالانتخابات، وشارك فيها 90 إعلاميًا وصحفيًا، مثلون الصحف القومية والحزبية وقنوات التليفزيون المصرى والقنوات الخاصة.

كما شارك فى الورشة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، وعقدت بمقر معهد التدريب بماسبيرو.