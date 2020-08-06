القدس - بواسطة محمد عز العرب - حظر موقع "تويتر" الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، بشكل مؤقت، وذلك بسبب تغريدة دوّنها الحساب تحتوي على معلومات مضللة تتعلّق بفيروس كورونا.
والمشكلة سببها شريط مصوّر نُشر على حساب حملة ترامب على "تويتر"، ويقول الرئيس الأميركي فيه إنّ الأطفال "محصّنون تقريبًا" من الإصابة بالفيروس المميت.
وصرّح متحدّث باسم الموقع لوكالة "فرانس برس" أنّ هذه التغريدة "تنتهك قواعد ‘تويتر‘ حول المعلومات المضلّلة المتعلّقة بكوفيد-19".
وأضاف "سيُطلب من صاحب الحساب إزالة التغريدة قبل أن يتمكّن من التغريد مرّة أخرى". وكان موقع "فيسبوك" قد مسح أيضا هذا الفيديو من على صفحة ترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر "تويتر" يحظر حساب حملة ترامب الانتخابيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.