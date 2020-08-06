البنك الدولي يعلن استعداده لتعبئة تمويل لتعافي لبنان بعد الانفجار

قالت مجموعة البنك الدولي إنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي. وقال البنك الدولي في بيان إنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة".

يشار إلى أن انفجارا ضخماً ضرب، الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيته عشرات الضحايا، كما خلف أضراراً مادية هائلة. Black

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