البنك الدولي يعلن استعداده لتعبئة تمويل لتعافي لبنان بعد الانفجار

قالت مجموعة البنك الدولي إنها مستعدة لإجراء تقييم لأضرار وحاجات لبنان بعد الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت، والعمل مع شركاء لبنان لتعبئة تمويل عام وخاص لإعادة الإعمار والتعافي.
وقال البنك الدولي في بيان إنه "سيكون على استعداد أيضا لإعادة برمجة الموارد الحالية واستكشاف تمويل إضافي لدعم إعادة بناء الحياة ومصادر الرزق للناس الذين تأثروا بهذه الكارثة".
يشار إلى أن انفجارا ضخماً ضرب، الثلاثاء الماضي، مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت وراح ضحيته عشرات الضحايا، كما خلف أضراراً مادية هائلة. Black
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يعلن استعداده لتعبئة تمويل لتعافي لبنان بعد الانفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.