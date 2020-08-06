تويتر يكشف ثغرة أمنية تطال مستخدمي أجهزة أندرويد

اعلنت شركة تويتر، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح لمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي الخدمة، على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، من بينها الرسائل.

وذكرت الشركة في بيان، أنها "أجرت تحديثا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته".

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واضافت ان "96 في المئة من مستخدمي التطبيق بنظام أندرويد لديهم بالفعل حماية من هذه الثغرة الأمنية، أما بالنسبة لـ 4 في المئة، فإن المتسللين ربما وصلوا إلى بيانات خاصة مثل الرسائل بواسطة تطبيقات خبيثة".

وتمكن متسللون، في 15 تموز الماضي، من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي، لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين، منهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، والرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، والملياردير، إيلون ماسك.