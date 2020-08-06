"الصحة البرازيلية": 1437 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، أن البرازيل سجلت مليونين و859 ألفا، و73 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 97256 شخصا.

كانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء عن تسجيل 51603 إصابات بالفيروس، و1154 وفاة. وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

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