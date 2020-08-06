آبي: لا حاجة لإعلان حالة طوارئ أخرى في اليابان بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

رأى رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس أنه ليست هناك حاجة فورية لإعلان حالة طوارئ أخرى في اليابان بسبب فيروس كورونا.

وأشار آبي خلال مؤتمر صحفي في هيروشيما إلى أن هناك عددا أقل كثيرا من حالات الإصابة الخطيرة والمميتة بالفيروس، مقارنة بالفترة التي تم فيها إعلان حالة الطوارئ السابقة في نيسان/أبريل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وأوضح أن المستشفيات في أنحاء البلاد باتت أفضل تجهيزا لمعالجة المرضى.

وقال: "الهدف هو منع انتشار العدوى قدر الإمكان مع استمرار النشاط الاجتماعي والاقتصادي .. إنها مهمة صعبة للغاية ، لكننا سنعمل بسرعة وحسب الضرورة لحماية الأرواح وسبل العيش بينما نتجنب وضعا يتطلب حالة طوارئ أخرى".