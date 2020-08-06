عذبتهما وحرقت عضوهما التناسلي..الآم الطفلين وبكاء المتهمة بعد المؤبد بكفر الشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

"رُفعت الجلسة"..أعلنها حاجب محكمة جنايات كفر الشيخ، عقب نطق "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، للفصل في الأحكام القضائية، من بينها الحكم على المتهمة بتعذيب طفلة 4 أعوام، وشقيقها عامين فقط، وحرق عضوهما التناسلي، فانخرطت في البكاء عقب سماع الحكم رادع ضدها جزاء ما اقترفته في حق الطفلين.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، أمس الأربعاء، بمعاقبة المتهمة "جيهان.م.م.ح.أ"، 40 سنة، ربة منزل، وتقيم بقرية المثلث، دائرة مركز شرطة الرياض، بالسجن المؤبد، والزمتها المصاريف الجنائية، وذلك لأتهامها بتعذيب، وهتك عرض طفلين، وحرق عضوهما التناسلي، وإحداث عاهة مستديمة للطفلة الأولى، إثر إصابتها بكسور مختلفة بجسدها.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور عمرو الغويط، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 210 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 18 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

صمتت المتهمة جيهان عقب سماعها النطق بالحكم، ليفاجئ الجميع في القاعة بدخولها في حالة بكاء هستيري مرددة تلك الكلمات "والله العظيم ما عملت حاجة منه لله باسم هو السبب ..باسم هو اللي حرق العيال عشان طمعان في الشقة"، ليجرى نقلها فيما بعد إلى قسم الترحيلات، لبدء تنفيذ العقوبة، تحت إشراف العميد محمد عبد الوهاب، مدير إدارة الترحيلات بمديرية أمن كفر الشيخ.

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ووسط حراسة أمنية مشددة ترأسها اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقائد حرس محكمة كفر الشيخ الإبتدائية، ضمت المقدم أحمد حجازي، رئيس مباحث مجمع محاكم كفر الشيخ، والعميد محمد عبد الوهاب، مدير إدارة قسم الترحيلات، بمديرية أمن كفر الشيخ، جرى نقل المتهمة إلى محبسها، ومعها عددًا من المتهمين صدر ضدهم أحكام جنائية أخرى رادعة.

الطفلة "شروق"، والتي لم يتعدى عمرها 4 أعوام، وشقيقها "عبدالله"، البالغ من العمر عامين فقط، ضحيتي المتهمة جيهان، كانا في يوم 11 ديسمبر 2019، يرقدان على سريرين في مستشفى كفر الشيخ العام، يعانيان من الآم الجروح، والكسور، والحروق في أماكن مختلفة من جسدهما وأبرز تلك الإصابات حروق في عضوهما التناسلي.

وكانت الطفلة شروق وقتذاك، عندما تسمع أسم المتهمة من الجيران المرافقين لها في مستشفى كفر الشيخ العام، يحدث لها نوبات من الصرع وتردد أسمها وسط إصدارها صراخات متتالية، لتهدأ قليلا ثم تردد كلمات "جيهان كانت بتكويني".

وفي السياق أوضحت أوراق القضية أن المتهمة من خلال تعذيبها الطفلة "شروق"، أحدثت لها عاهة مستديمة تمثلت في حدوث إعاقة جزئية بالكتف الأيمن، تقدر نسبتها بنحو 20 %، كما أحدثت إصابة شقيقها المجني عليه الطفل عبدالله، عمدا مع سبق الإصرار، والتي تسببت في عجزه مدة لا تزيد عن 20 يوما.