الصين تسجل 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين أنها سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ونقلت صحيفة الشعب اليومية عن السلطات الصحية أن من بين الحالات الجديدة هناك سبع حالات لأشخاص قادمين من الخارج و30 حالة لانتقال العدوى محليا.
وأضافت أن هناك 837 حالة نشطة بشكل إجمالي، بينها 34 حالة في حالة حرجة، و20 حالة جديدة بدون أعراض ظاهرة للمرض.
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