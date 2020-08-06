الرئيس الجزائري يوجه بإرسال 4 طائرات وباخرة تحمل مساعدات إلى لبنان

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الجزائر
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق، تضامنا معه على إثر النائبة التي ألمّت به، بعد انفجار مرفأ بيروت مساء الثلاثاء.
وتنفيذا لهذا الأمر، تستعد أربع طائرات جزائرية محمّلة بالمساعدات العاجلة للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي: طائرة تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، وطائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، وطائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيم والأغطية وغيرها. كما ستُبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الإنفجار.
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