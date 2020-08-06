شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا في ألمانيا 1045 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1045 إلى 213067.

وذكرت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع سبع حالات إلى 9175.