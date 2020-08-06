مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم بـ"صلاح الدين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل جنديان عراقيان في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي صباح الخميس إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 3 جنود آخرين، بحسب السومرية نيوز.

وأضاف المصدر أن "هجوما إرهابيا استهدف مساء اليوم (الأربعاء) الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة". وأشار إلى أن "معلومات أولية تشير إلى استشهاد جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح". ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم. Advertisements كانت القوات العراقية تمكنت الأربعاء من ضبط أوكار وأنفاق سرية لتنظيم داعش الإرهابي بمناطق متفرقة في محافظة كركوك شمالي البلاد. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمات تنظيم داعش الإرهابي وتركز أغلبها في المناطق الحدودية بين المحافظات خصوصا في صلاح الدين وديالى والأنبار. وعزا مراقبون عودة نشاط التنظيم إلى انشغال البلاد بالأزمات السياسية والظروف الاقتصادية جراء هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا . وتنفذ العمليات المشتركة منذ مطلع العام الحالي حملة عسكرية من أربع مراحل بعنوان "أبطال العراق"، لملاحقة عناصر داعش والقضاء على أوكار التنظيم وكشف الخلايا النائمة.

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