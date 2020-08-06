شكرا لقرائتكم خبر عن فى 4 نقاط تعرف على أهداف جهاز تنظيم المخلفات قبل مناقشته فى البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، المزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب المرتقبة 16 أغسطس، هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة.

وأجاز مشروع القانون، بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.

وعرف مشروع القانون الإدارة المتكاملة للمخلفات، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا.

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ولكن ما هى أهداف هذا الجهاز؟ نجيب على ذلك فى ضوء مواد القانون على النحو الآتى:

1- يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

2- جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

3- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

4- يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.