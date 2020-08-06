محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

قتل جنديان عراقيان في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة العراقية بغداد. ونقلت وكالة السومرية نيوز للأنباء عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس أن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة ثلاثة جنود آخرين. وقال المصدر إن "هجوما إرهابيا استهدف مساء اليوم (الأربعاء) الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين في مطيبيجة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 5 جنود عراقيين في هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.