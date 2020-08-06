اليوم.. مصر الطيران تسير 31 رحلة دولية تقل 2500 راكب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، رحلاتها إلى 31 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 2500 راكب وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها اليوم بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، تورنتو، فرانكفورت، لندن، أسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، نادجمينا، الشارقة، البحرين، تونس، نيويورك، جوانزو، بغداد)، ورحلتين جويتين إلى (ميلانو، أبوظبي وبيروت)، و3 رحلات جوية إلى دبي و4 رحلات استثنائية إلى (الرياض، الدمام، القصيم، مومباي) بالإضافة إلى رحلة داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلتين جويتين إلى الغردقة ورحلات الشحن الجوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.

من جانبها اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.