السيطرة على حريق بسطح عقار في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق نشب في مخلفات أثاث بسطح إحدى العقارات، ولم يسفر الحريق عن إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس تلقى إخطارا من قسم شرطة السويس اليوم الخميس يفيد نشوب حريق أعلى سطح عقار مجاور لبنك قناة السويس بشارع سعد زغلول.

وقال مصدر أمني في السويس، إن الحريق نشب في مخلفات كانت موجودة أعلى سطح العقار، مر جحًا أن سبب الحريق ماس كهربائي.

وأضاف المصدر أن رجال الدفاع المدني أخمدوا النيران قبل امتدادها للوحدة السكنية بالدور الخامس.