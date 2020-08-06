ماس كهربائي بمروحة يتسبب في حريق بمحكمة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الأجهزة الأمنية في قنا، أسباب اندلاع حريق نشب في مجمع محاكم قنا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، باندلاع حريق في حجرتين بطابقين بمجمع محاكم مدينة قنا، دون وجود خسائر بشرية.

انتقلت قوة أمنية برئاسة اللواء محمد ياسر مدير إدارة البحث الجنائي، وقوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، قبل امتداده للطوابق الأخرى.

وكشفت تحريات المباحث، أن ماس كهربائي في مروحة السبب في اندلاع الحريق، بكلا الحجرتين، ولا توجد أي أسباب جنائية.