شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... 6139 إصابة جديدة بكورونا و829 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 456100 والوفيات إلى 49698.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.