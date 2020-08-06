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المكسيك ... 6139 إصابة جديدة بكورونا و829 وفاة

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سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس و829 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 456100 والوفيات إلى 49698.

وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.
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