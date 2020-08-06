شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ... 6139 إصابة جديدة بكورونا و829 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الأربعاء 6139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و829 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 456100 والوفيات إلى 49698.وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك ... 6139 إصابة جديدة بكورونا و829 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.