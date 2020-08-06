متظاهرات تركيات يطالبن بوقف العنف ضد المرأة

خرجت النساء إلى الشوارع في عدة مدن تركية اليوم الأربعاء للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة وبقاء الدولة عضوا في اتفاقية دولية ضد مثل هذه الهجمات.

وهتفت المئات من النساء في حي كاديكوي بإسطنبول ولوحن بلافتات بشعارات مثل "الرجال يوجهون اللكمات والدولة تحميهم". ورفعت أخريات ملصقات عالية عليها أسماء نساء متوفيات. وظهرت هذه الأسماء أيضا على قمصان بعض المتظاهرات.

وأفادت تقارير إعلامية بتنفيذ الشرطة اعتقالات متعددة في مظاهرة أخرى مشابهة في مدينة أزمير.

وينتشر العنف ضد المرأة في تركيا، كما هو الحال في دول أخرى. وتسببت وفاة بينار جولتكين، وهي طالبة (27 عاما)، في تموز/يوليو، في تنشيط حركة الاحتجاج على قتل الإناث.

كما احتشدت المتظاهرات للمطالبة بإنقاذ اتفاقية اسطنبول، وهي اتفاقية دولية تريد تركيا الخروج منها. وارتدت العديد من المتظاهرات كمامات وطالبن بالمحافظة على سريان الاتفاقية.

وتهدف اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا، إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ووفقا لمنظمة "سنوقف قتل الإناث"، قتل الرجال 474 امرأة في تركيا العام الماضي.

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