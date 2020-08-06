شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تفاصيل اتهامات الخيانة والعمالة بين بشارة وناصر؟ أستاذ علوم سياسية يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هجوم محمد ناصر الإعلامى العامل فى قنوات الإخوان ضد عزمى بشارة بأنه له ما يبرره، موضحا أن بشارة كان عضوا فى الكنيست الإسرائيلى ثم هرب إلى قطر وأسس قناة العربى، وصحيفة العربى، ومركز أبحاث والمركز العربى للدراسات وهو واجهة للتغطية على كثير من الأنشطة.

وأكد فهمى، أن بشارة هو وجه معروف بأنه كان يدعى القومية، وتحول إلى عميل للسياسات القطرية من خلال مركز أبحاث وقناة العربى، واعتبر أن الهجوم يشير إلى أنه من الواضح أن هناك خلافات بين التيارات الإخوانية، وأن هناك حملة تصفية حسابات ومن المتوقع أن يتم ترديد مجموعة من الأسماء خلال الفترة القادمة، ومن الواضح أنه لم يعد هناك توافقات كثيرة بين المتواجدين فى تركيا وبين المتواجدين فى قطر.

وأشار إلى أنه من الواضح أن الأجنحة الإعلامية الإخوانية بدأت تتضارب بسبب تضارب السياسات المباشرة ليهم، لافتا إلى أن عزمى بشارة ليس منزها عن الهوا بل هو بالفعل عميل منذ خروجه من إسرائيل وذهابه إلى قطر وله قنوات اتصال مباشرة مع مصادر فى أمريكا وأوروبا لتبييض وجه السياسات القطرية.