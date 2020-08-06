مصرع رجل من البعينة نجيدات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي إبراهيم محمد سليمان، الذي يبلغ من العمر 40 عامًا، من البعينة نجيدات، مصرعه، وأُصيب آخرون في حادث طرق مروع على طريق "90" قرب أريحا، ومنطقة البحر الميت.

وجاء في التفاصيل أن 3 أشخاص أُصيبوا بالحادث، وتتراوح إصاباتهم بين الطفيفة، والمتوسطة.

وقدّم طاقم طبي وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم للمشافي، لاستكمال تلقي العلاج.

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ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، عن مصدر طبي، القول: "وقع الحادث بين سيارة أجرة وسيارة خاصة".

وأضاف المصدر الطبي: "تم تخليص رجل (40 عاما) دون حياة من المركبة الخاصة (...) كما قدمنا ​​مساعدة أولية لثلاثة مصابين​​".

وكان الشاب معاذ محمد مشلب (22 عاما)، من أبو سنان، قد لقي مصرعه، مساء الإثنين الماضي، في حادث طرق وقع في بلدة يركا.