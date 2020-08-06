ميلشيات الردع الإرهابية تختطف علماء الاجتماع الروس وتثير الفوضي في ليبيا

الخميس 6 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

أفادت تقارير من العاصمة الليبية ومدن أخرى في ليبيا عن عمليات عنف من قبل إحدى الجماعات المسلحة، الذين يسيطرون على سجن معيتيقة حيث يقبع عالما الاجتماع مكسيم شوغالي وسامر سويفان ، ووفقا للمصادر فهؤلاء الإرهابيون يقومون باختطاف السكان المحليين وترهيبهم في محاولة للسيطرة على المنطقة.

قالت مصادر من العاصمة الليبية أن ميليشيات الردع والنواصي تسيطر على شوارع العاصمة وتقوم باعتقال أي شخص مشتبه به في دعم الجيش الوطني الليبي، ومن المعروف أن ميليشيا الردع تابعة إلى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وتقوم بدوريات في المدينة، لكنها في الحقيقة جماعة إرهابية تابعة لوزير الداخلية فتحي باشاغا.

يقود الجماعة الإرهابي عبد الرؤوف كارة، ذو العلاقة الوطيدة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتم اتهام هذه الجماعة الإرهابية عدة مرات بالاتجار بالبشر والتهريب والهجمات الإرهابية.