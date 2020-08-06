شكرا لقرائتكم خبر عن 26 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت موريتانيا 26اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 6444 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157 حالة.

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