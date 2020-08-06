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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. «خراب بيوت» إليسا وهيفاء وراغب: «مين برجعلنا بيروت؟» والان نبدء بالتفاصيل
لحظات الرعب والخوف سيطرت على أهل بيروت خاصة، ولبنان عامة، جراء التفجير المدمر في مرفأ بيروت، ولم يسلم فنانو لبنان من الدمار والخراب، الذي لحق بمنازلهم، لكنهم أعربوا عن حزنهم الشديد لوقوع ضحايا، مؤكدين أن الخسائر في الأرواح تعد الفاجعة الكبرى وليس المباني والمنازل.
وقالت المطربة إليسا على حسابها الرسمي في تويتر: "نفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟".
فيما نشرت الفنانة هيفاء وهبي فيديو استعرضت خلاله الخسائر الكبيرة في منزلها وآثار تدميره بعد الانفجار الضخم، مؤكدة أنها لم تكن متواجدة في منزلها وقت الانفجار.
ولم يسلم أيضا منزل الفنان راغب علامة من الدمار، مؤكدا أنه لم يتعرض وأسرته لأي أذي، لكونه كان يتواجد مع عائلته في رحلة على الجبل وقت الانفجار.
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