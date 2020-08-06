شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة: جميع السعوديين في لبنان سالمون والان نبدء بالتفاصيل

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية بجميع المواطنين السعوديين المتواجدين في لبنان، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في مقار سكنهم جرّاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء، حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين في لبنان إلى متابعة ما يصدر من إرشادات وتعليمات من قبل السلطات اللبنانية والالتزام بها، والتواصل مع قسم شؤون السعوديين في السفارة عند طلب المساعدة.

وتدعو الله أن يرحم الضحايا ويُصبر ذويهم، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ لبنان وأهله من كل مكروه.

وأكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، سلامة جميع موظفي السفارة والملحقيات والمكاتب التابعة لها، وعدم تعرضهم لأي أذى، إثر الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

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وأوضح السفير بخاري أن السفارة السعودية في لبنان اطمأنت على سلامة جميع الرعايا السعوديين، وجار التواصل مع جميع مستشفيات بيروت للتأكد من عدم وجود سعوديين بين مصابي الانفجار.

وأكد رئيس قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة العربية السعودية بلبنان سعود مضحي الدهمشي، أنه لا توجد أي إصابات للسعوديين المتواجدين في لبنان جراء الانفجار الواقع في بيروت، موضحاً أن المملكة العربية السعودية قامت بإجلاء مواطنيها في لبنان أيام مظاهرات «17 تشرين الأول 2019م»، وقامت بإجلاء المواطنين المتبقين في لبنان خلال جائحة كورونا، إضافة إلى أن المواطنين السعوديين المتواجدين في سوريا، تم استقبالهم في شهر شوال وإعادتهم إلى المملكة العربية السعودية.

وبين الدهمشي أن أعداد السعوديين في لبنان قليلة جداً، موضحاً أن السعوديين المتواجدين في لبنان هم أبناء مواطنة لبنانية أو مالكون، ومتواجدون في منازلهم، مؤكداً أنه في حال صدور أي توجيهات من الوزارة أو السفير السعودي في لبنان سيتم إعلان ذلك على موقع السفارة عن طريق السفير، وأوضح أنه عند الضرورة هناك أرقام طوارئ للتواصل مع السفارة.