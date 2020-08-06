5 قتلى من "الشباب" الإرهابية جنوبي الصومال

الخليج 365 - أيانلي عبدي – مقديشوالخميس 2020/8/6 03:06 ص بتوقيت أبوظبي
قتل 5 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الخميس، خلال هجوم أحبطه الجيش الصومالي على مركز عسكري تابع له في منطقة عيل جالي بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وقالت مصادر أمنية لـ"الخليج 365"، إن فرقة 14 أكتوبر/تشرين الأول التابعة للجيش الصومالي نجحت في إسقاط 5 عناصر من حركة الشباب المتطرفة.
وبحسب بيان للقوات المسلحة الصومالية على فيسبوك فإن القوات أحبطت هجوما إرهابيا تعرضت له إحدى قواعده في إقليم شبيلي السفلى.
وأضاف البيان أن قوات الجيش الصومالي نجحت في مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين وتحفظت على جثثهم.
وتقاتل القوات الحكومية الصومالية إلى جانب القوات الأفريقية "أميصوم" ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقود تمردا مسلحا لإسقاط الحكومة في الصومال منذ 2007.
كان 5 عسكريين بينهم قائد ميداني قتلوا وأصيب آخرون، الأربعاء، في هجوم شنه إرهابيو حركة الشباب على قاعدة "دي نو ناي" العسكرية في محافظة باي جنوبي الصومال.
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