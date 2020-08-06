- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميلشيات الردع الإرهابية تختطف علماء الاجتماع الروس وتثير الفوضي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
الخليج 365
أفادت تقارير من العاصمة الليبية ومدن أخرى في ليبيا عن عمليات عنف من قبل إحدى الجماعات المسلحة، الذين يسيطرون على سجن معيتيقة حيث يقبع عالما الاجتماع مكسيم شوغالي وسامر سويفان ، ووفقا للمصادر فهؤلاء الإرهابيون يقومون باختطاف السكان المحليين وترهيبهم في محاولة للسيطرة على المنطقة.
قالت مصادر من العاصمة الليبية أن ميليشيات الردع والنواصي تسيطر على شوارع العاصمة وتقوم باعتقال أي شخص مشتبه به في دعم الجيش الوطني الليبي، ومن المعروف أن ميليشيا الردع تابعة إلى وزارة الداخلية في حكومة الوفاق وتقوم بدوريات في المدينة، لكنها في الحقيقة جماعة إرهابية تابعة لوزير الداخلية فتحي باشاغا.
يقود الجماعة الإرهابي عبد الرؤوف كارة، ذو العلاقة الوطيدة بتنظيم القاعدة الإرهابي، وتم اتهام هذه الجماعة الإرهابية عدة مرات بالاتجار بالبشر والتهريب والهجمات الإرهابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ميلشيات الردع الإرهابية تختطف علماء الاجتماع الروس وتثير الفوضي في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.