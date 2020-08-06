البيت الأبيض: تدحل تركيا في ليبيا تهديد خطير للاستقرار الإقليمي والعالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

الخليج 365

أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض "روبرت أوبرين"، التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا بما فيها استخدام المرتزقة والمتعاقدين العسكريين في إشارة واضحة لجلب تركيا المرتزقة والمدربين العسكريين لدعم ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي، حسبما أفادت قناة مداد نيوز.

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وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن مساعي القوى الأجنبية لاستغلال الصراع تمثل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتواصل تركيا إرسال المرتزقة والمتطرفين حيث خص تقرير المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تركيا أرسلت نحو 4 آلاف من المرتزقة السوريين مدفوعي الأجر إلى ليبيا خلال الأشهر الـ3 الأولى من عام 2020.

وذكر التقرير أن تركيا عرضت الجنسية لآلاف المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب مرتزقة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي.