السيد خامنئي يؤكد وقوف إيران إلى جانب لبنان في محنته

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

جدد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي وقوف بلاده إلى جانب لبنان ومواساته لشعبه بعد وقوع الانفجار الدموي الذي هز ميناء بيروت أمس الاول.

وقال الإمام الخامنئي في رسالة وجهها إلى اللبنانيين الأربعاء، إننا نؤكد مواساتنا للمواطنين اللبنانيين الأعزاء ووقوفنا إلى جانبهم بهذه الكارثة المؤلمة في انفجار ميناء بيروت والذي أسفر عن وفاة وجرح عدد كبير من الناس وإلحاق خسائر كبيرة.

من جهته ندد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري بالخطوات الرامية لفرض الحظر والعقوبات على لبنان ووصفها بأنها “مناهضة لحقوق الإنسان” معربا عن استعداد بلاده لمساعدة لبنان في تجاوز تبعات الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.

وأكد جهانغيري في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية يحتاجها لبنان واصفا الاستقرار والأمن في لبنان بأنه يكتسب الأهمية لجميع بلدان المنطقة.