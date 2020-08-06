وزيرة الإعلام اللبنانية: تأمين مساكن مؤقتة لمن فقدوا منازلهم خلال انفجار بيروت

أكدت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، إنه سيتم رصد جميع الأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت، وبخاصة الأضرار الأكثر جسامة، لتعويض أصحابها.

وأضافت "عبد الصمد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز "، أنه سيتم تأمين مساكن مؤقتة لكل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، لحين حل مشاكلهم.

وأوضحت وزيرة الإعلام اللبنانية ان مستشفى الروم دُمر بالكامل جراء الانفجار، مشيرة إلى أن بعض المرضى الذين كانوا في المستشفى حالاتهم حرجة، وتم توزيعهم على المستشفيات.