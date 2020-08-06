شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للحكومة لحماية أقدم مجرى سيل بحدائق حلوان من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى شأن حماية مجرى السيل من المخلفات بحدائق حلوان.

وقال البلتاجى، إن مجرى السيل بمنطقة حدائق حلوان يعد أطول وأقدم مخر سيل فى حلوان ممتد من وادى حوف وحدائق حلوان وينتهى بالمعصرة، ولكن تنتشر أكوام القمامة والمخلفات فى مجرى السيل، فتصبح طول السنة أرضا يابسة مليئة بالقمامة والحيوانات النافقة، ولكن عندما يحل فصل الشتاء ومع سقوط الأمطار فإنها تكون أشبه بـ"الترعة" ويصعب المرور بها.

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ووصف البلتاجي، مجرى السيل فى منطقة حدائق حلوان بكونه قنبلة موقوتة تهدد حياة مئات الآلاف من المواطنين الذى تحول إلى مقلب قمامة مفتوح تشتعل فيه القمامة أكثر من مرة يومياً، فتنتشر القمامة وتتناثر حول منطقة مجرى السيل وأيضا تعرقل حركة المرور وتساعد على انتشار الحشرات والأمراض والأوبئة، وذلك مع وجود العديد من المدراس والمستشفيات امام وفى محيط مجرى السيل.

وفي هذا الصدد، طالب الحكومة بحماية مجرى السيل بحدائق حلوان من أطنان المخلفات الملوثة للبيئة، التى تكلف ميزانية الدولة عشرات الملايين لعلاج الامراض الناجمة من وضعه الحالى، مع وضع خطة تطهير وصيانة هذه المجاري ليوفر حماية لعشرات الآلاف من السكان المجاورين من الأمراض والأوبئة، مع الاستغلال الأمثل والاستفادة بفائض تلك المياه.

كما طالب البلتاجى، بإحالة طلبة إلى لجنة الطاقة والبيئة لدراسته، في حضور ممثلى عن وزارات التمية المحلية، الصحة والسكان، البيئة، الموارد المائية والرى، الداخلية، الزراعة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.