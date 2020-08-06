محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، شن حملة إشغالات مسائية بمراكز أوسيم والبدرشين وتم رفع كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.
وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موضحة أنه تم إيداع المضبوطات مخازن الوحدة، وجار تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت أنه تم ضبط مقاه تقدم الشيشة للمواطنين في حملات تم تنفيذها بمركز ومدينة البدرشين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة: حملات مكثفة على المقاهي وضبط المخالفين بأوسيم والبدرشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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