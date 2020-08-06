محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت محافظة الجيزة، رفع إشغالات شارع طارق بن زياد من شارع الهرم وشارع عثمان محرم أمام سوق الكونيسة.
وقالت المحافظة، في بيان اليوم، إنه تم رفع إشغالات المقاهي الكائنة بشارع ترعة الإخلاص لإدارتها بدون ترخيص، بالإضافة إلى عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية، وتقديم الشيشة للرواد.
كما تم رفع إشغالات شارع عز الدين عمر من الهرم، والتحفظ على 7 مركبة توك توك من شارع عز الدين عمر وشارع العريش، بجانب رفع إشغالات شارع العمدة القديم وتم إزالة التند والأسقف المخالفة والأرصفة التي تعوق الطريق العام، وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ كافة الإجرات القانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر حي الطالبية يواصل حملاته على المحلات والمقاهي المخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.