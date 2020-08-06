الجيزة: إزالة 5 تعديات على أملاك الدولة بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ إزالات لعدد 5 حالات تعديات على أرض أملاك دولة ولاية الري بمساحة 466 م2 بناحية بمها العياط. وقالت المحافظة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة العياط. ​

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